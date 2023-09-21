Глава Эстонии упрекнул СБ ООН в неспособности принимать решения по Украине

Совет Безопасности ООН не может действовать и принимать решения по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Эстонии Алара Кариса, который выступил с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

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Он назвал данный конфликт в центре Европы самым крупным со времен Второй мировой войны. Действия Совбеза он расценивает как подрыв устава ООН. По словам эстонского лидера, вместо того, чтобы гарантировать мир и безопасность, СБ парализован, что «влечет за собой отрицательные последствия для всего мира».

Карис указал на необходимость реформирования данной структуры, так как «миру нужен такой Совбез, который способен справляться с поставленной задачей и соответствует ожиданиям». Глава государства считает, что нет альтернативы, кроме как скорректировать структуру и методы работы Совбеза.

Основным вопросом при этом он назвал применение права вето. Его не должно быть, «если есть подозрения в том, что тот, кто его применяет, сам мог действовать вразрез с международным правом». Эстония поддерживает предложение по «ограничению права вето в случае военных преступлений, преступлений против человечности и совершения агрессии.