Зал ГА ООН опустел во время выступления Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН перед практически пустым залом, пишет Bild.

По данным издания, выступление политика выпало на конец дня, поэтому мало кто остался, чтобы послушать канцлера.

«Экс-канцлер Ангела Меркель также выступила в очень малолюдном зале. Зал по-настоящему полон только тогда, когда говорит президент США. Со всеми последующими выступающими он становится все более пустым», — пишет автор статьи.

Отмечается, что дипломаты чаще всего смотрят речь политиков в записи и анализируют для своих правительств.