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Киев понадеялся мирно решить зерновой конфликт с Варшавой

Киев надеется решить зерновой конфликт с Варшавой мирно за столом переговоров. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на телеканале «Рада».

Киев понадеялся мирно решить зерновой конфликт с Варшавой
© ТАСС

«Между Польшей и Украиной — абсолютно прагматические позитивные отношения. Понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы...» — сказал Подоляк, добавив, что не видит ни одного варианта, где Польша откажется от поддержки Киева до конца украинского кризиса.

Премьер Польши ранее раскритиковал недовольство Украины из-за зернового эмбарго после того, как Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна.

Тем временем Польша заявила о прекращении вооруженных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ранее польский президент после заседания Генассамблеи ООН заседания Генассамблеи ООН заявил, что Киев напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно.

Польша перестала поставлять Украине вооружение

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