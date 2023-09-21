Киев понадеялся мирно решить зерновой конфликт с Варшавой

«Между Польшей и Украиной — абсолютно прагматические позитивные отношения. Понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы...» — сказал Подоляк, добавив, что не видит ни одного варианта, где Польша откажется от поддержки Киева до конца украинского кризиса.