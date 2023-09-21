Генсек ООН обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, были задокументированы доказательства нарушений прав человека, в том числе «сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни». Генсек ООН заявил, что казни совершались в основном со стороны российских военных.

Гутерриш также обвинил Москву в насильственном перемещении граждан Украины на территорию, которая «находится под контролем России, или в Российскую Федерацию».

Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину.