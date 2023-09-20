Шольц провел встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

"Сегодня канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине", - отметил Хебештрайт.