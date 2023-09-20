Шольц провел встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Шольц провел 30-минутную встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Канцлер Германии Олаф Шольц провел 30-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Сегодня канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине", - отметил Хебештрайт.
При этом он добавил, что Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за военную поддержку, особенно за усиление артиллерии и противовоздушной обороны Украины.
В ходе встречи Шольц заверил Зеленского, что ФРГ продолжит поддерживать Украину в координации с международными партнерами. Также канцлер ФРГ заявил, что Германия проведет следующую конференцию по восстановлению Украины 11 июня 2024 года.