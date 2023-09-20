Вучич раскритиковал защитников территориальной целостности Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на заседании Совбеза ООН за территориальную целостность Украины активнее всего выступали те страны, которые агрессивнее всего нарушали территориальную целостность Сербии в прошлом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня на заседании Совбеза агрессивнее всего по вопросу защиты территориальной целостности Украины были те, кто агрессивнее всего нарушал целостность Сербии. Парадоксально, иногда даже смешно звучит, но это так», – заявил он.

Вучич также добавил, что Сербия собирается запросить проведение заседания Совбеза ООН по вопросу Косово и Метохии. При этом сербский президент подчеркнул, что планирует лично присутствовать на заседаниях, если только дата их проведения не выпадет на запланированную поездку Вучича в Китай.