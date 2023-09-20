Шольц выступил на ГА ООН перед практически пустым залом

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН перед практически пустым залом. Об этом сообщает Bild.

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Таблоид отметил, что выступление Шольца выпало на 21:00 по местному времени, тогда как сама сессия стартовала в 9:00. Именно поэтому к его выступлению уже мало, кто остался в зале.

В Bild указали, что такая практика является обычной и считать речь Шольца неважной или проигнорированной не стоит, поскольку позже политики посмотрят ее в записи и проанализируют для своих правительств.

В тексте подчеркнули, что большая часть глав государств и правительств, приезжающих в Нью-Йорк, сидят в зале во время вступительной речи и своей собственной, оставшееся же время они используют для встреч с другими политиками.