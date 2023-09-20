Cпикера ВСУ отстранили от должности после угроз журналистам РФ

Трансгендерного спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности. Информацию об этом разместили в соцсети X (бывшая Twitter) Силы территориальной обороны ВСУ.
В сообщении сказано, что в отношении сержанта Сары Эштон-Чирилло ведется служебное расследование. Это связано с заявлениями спикера ВСУ, которые не были одобрены украинским командованием. В заявлении уточняется, что при проведений военных действий Силы обороны Украины соблюдают нормы международного гуманитарного права.
Расследование может быть связано с недавними высказываниями Эштон-Чирилло о расправе над пророссийскими журналистами. Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Москва предаст эти угрозы широкой огласке и разошлет «очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО». Также проверку заявлений представителя Сил обороны Украины взял на контроль глава российского Следкома Александр Бастрыкин.