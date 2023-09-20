Cпикера ВСУ отстранили от должности после угроз журналистам РФ

Трансгендерного спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности. Информацию об этом разместили в соцсети X (бывшая Twitter) Силы территориальной обороны ВСУ.

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В сообщении сказано, что в отношении сержанта Сары Эштон-Чирилло ведется служебное расследование. Это связано с заявлениями спикера ВСУ, которые не были одобрены украинским командованием. В заявлении уточняется, что при проведений военных действий Силы обороны Украины соблюдают нормы международного гуманитарного права.