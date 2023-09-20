Польша перестала поставлять Украине вооружение
Польша перестала поставлять оружие Украине, потому что сама активно вооружается. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает «РИА Новости».
«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы», — приводятся в материале его слова.
Ранее в Польше заявляли, что оказали Украине помощь с начала конфликта на сумму в три миллиарда евро. В нее вошли танки, истребители, беспилотники, ПВО, стрелковое оружие, боеприпасы и другие виды вооружений. При этом в последнее время отношения между Варшавой и Киевом осложнились на фоне введения первой эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции.