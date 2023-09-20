Байден захотел услышать оценку Зеленского обстановки на поле боя

Президент США Джо Байден на предстоящей в четверг встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским желает услышать его оценки ситуации в зоне конфликта.

Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.