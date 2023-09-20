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Белый дом заявил о желании Байдена услышать оценку Зеленского обстановки на поле боя

Президент США Джо Байден на предстоящей в четверг встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским желает услышать его оценки ситуации в зоне конфликта.

Байден захотел услышать оценку Зеленского обстановки на поле боя
© globallookpress.com

Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент хочет на этой встрече получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины", - сказал он.

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