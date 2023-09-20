Алиев поговорил с Эрдоганом о событиях в Нагорном Карабахе

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл переговоры с турецким лидером о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что разговор прошёл по телефону.

«Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы президент Эрдоган получил от своего коллеги Алиева информацию о последней ситуации в начатой Азербайджаном операции», – рассказали в канцелярии Эрдогана.

Там также добавили, что лидеры стран обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе и обсудили региональные вопросы. Кроме того, Эрдоган выразил свою поддержку Алиеву.