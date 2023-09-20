Алиев поговорил с Эрдоганом о событиях в Нагорном Карабахе
Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл переговоры с турецким лидером о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что разговор прошёл по телефону.
«Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы президент Эрдоган получил от своего коллеги Алиева информацию о последней ситуации в начатой Азербайджаном операции», – рассказали в канцелярии Эрдогана.
Там также добавили, что лидеры стран обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе и обсудили региональные вопросы. Кроме того, Эрдоган выразил свою поддержку Алиеву.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале в Карабахе «антитеррористических мероприятий», призванных восстановить конституционный строй. Уже на следующий день стороны объявили о прекращении боевых действий.