Макрон призвал Баку дать гарантии безопасности для жителей Карабаха

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым попросил его дать гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха, сообщает BFMTV.

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«Макрон попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева дать гарантии прав и безопасности жителей Карабаха», — сообщает СМИ.

Президент Франции также осудил решение азербайджанских властей «прибегнуть к силе, рискуя усугубить гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и поставить под угрозу предпринимаемые усилия по достижению справедливого и прочного мира».