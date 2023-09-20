Министр образования Украины не сдал экзамен по госязыку

На Украине возникает скандал из-за министра образования Оксена Лисового, который не сдал экзамен по госязыку. Это является нарушением закона «О кабинете министров», в котором, кроме прочего, прописана обязанность кандидатов в правительство подтверждать знание украинского языка, передает УНН.

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Обязательное тестирование проходят перед назначением на должность, однако Лисовой не сделал этого за все полгода пребывания на посту. Министр, по мнению украинского издания, «наплевал на законодательство страны», а легитимность его назначения можно считать сомнительной.

Ранее министра образования Украины обвинили в плагиате его научной диссертации: части текста в работе заимствованы из других исследований, а для обхода системы проверки он якобы использовал замену украинских букв на английские.