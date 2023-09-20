Названо число погибших в результате операции Азербайджана в Нагорном Карабахе

В результате боев с Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября в Нагорном Карабахе погибло около 200 человек, больше 400 ранены. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян, передает «Интерфакс».

«По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых», — приводятся в материале его слова.

Степанян уточнил, что количество раненых среди мирного населения более 40 человек, в том числе 13 детей. Из числа граждан Карабаха погибли десять человек, в том числе пять детей.