Китай призвал создать условия для урегулирования конфликта на Украине

Вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу призвал международное сообщество создать условия и атмосферу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ма Жаошу отметил, что интенсивная ситуация на поле боя и накапливающиеся риски распространения украинского конфликта оказали большой эффект в мировом масштабе. Он призвал помогать сторонам достичь консенсуса, инициировать мирные переговоры и прекратить боевые действия как можно скорее.

Дипломат также заявил о необходимости соблюдать ядерную безопасность. Он добавил,что китайская сторона готова работать с членами Совбеза ООН и соответствующими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине.