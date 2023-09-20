ЕС запретит надписи «биоразлагаемый» и «зеленый» на товарах

Власти Евросоюза намереваются ужесточить экологическую политику с 2026 года. В частности, Брюссель начнет отслеживать соответствие знаков на товарах их реальным качествам. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, заседание, на котором обсуждались новые правила, прошло во вторник, 19 сентября. В том случае, если все члены Евросоюза одобрят поправки, они начнут действовать в 2026 году.

По новым правилам, компаниям, чьи товары не обладают «отличными экологическими характеристиками», будет запрещено размещать на продукции такие слова и фразы, как «друг природы», «энергоэффективный», «биоразлагаемый» и «зеленый».