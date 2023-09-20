В Ереване начались столкновения между протестующими и полицейскими
У здания правительства Армении в Ереване начались стычки протестующих с полицией. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, протестующие бросают в полицейских и спецназовцев камни и бутылки.
Массовые манифестации начались в Ереване во вторник, 19 сентября, на фоне возобновления военных действий в Нагорном Карабахе.
Протестующие критикуют действующие власти за грубые ошибки во внешней и внутренней политике. Более того в Армении инициировали процесс отстранения премьер-министра республики Николы Пашиняна и его правительства от власти.
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