В США оценили вероятность отставки Зеленского

«В сообщениях говорится, что Украина теряет более тысячи человек в день, иногда — около двух тысяч, и это мало что дает. США и некоторые из их партнеров по НАТО дали понять, что они не одобряют военную тактику Украины, хотя по большей части она была выстроена благодаря компьютерному моделированию НАТО и мощной поддержке разведки», — отметил Брайен.