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В США оценили вероятность отставки Зеленского

Если Соединенные Штаты и выделят новый пакет помощи Украине, то он может стать последним для Владимира Зеленского. Об этом в статье для Asia Times Стивен Брайен, который также намекнул на возможную отставку украинского лидера.

В США оценили вероятность отставки Зеленского
© lenta.ru

«Зеленский может убедить Конгресс США выделить больше денег на боевые действия. Но это может стать его последней победой. Он может получить уменьшенный пакет и быть отослан прочь. И вряд ли он вернется», — констатировал Брайен.

В материале также дана критическая оценка темпам украинского контрнаступления. Аналитик полагает, что «настоящего прорыва не произошло», при этом Украина «израсходовала большую часть своих стратегических резервов». В том числе потеряно западное вооружение и многие обученные НАТО солдаты.

«В сообщениях говорится, что Украина теряет более тысячи человек в день, иногда — около двух тысяч, и это мало что дает. США и некоторые из их партнеров по НАТО дали понять, что они не одобряют военную тактику Украины, хотя по большей части она была выстроена благодаря компьютерному моделированию НАТО и мощной поддержке разведки», — отметил Брайен.

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН Зеленский озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. Он включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей.

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