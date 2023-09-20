В Ереване начались столкновения между протестующими и полицейскими

Возле здания правительства Армении в центре Еревана начались столкновения между протестующими и полицейскими. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам корреспондента агентства, стычки начались после того, как группа протестующих начала забрасывать здание правительства и оцепивших его силовиков камнями, бутылками и яйцами. Отмечается, что в результате столкновений есть пострадавшие.