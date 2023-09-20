ЕС решил отправить спецпредставителя в Карабах

Евросоюз собирается подобнее узнать о ситуации в Нагорном Карабахе после военной операции Азербайджана , заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель . В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что объединение отправит в регион своего специального представителя.

«В связи с военной операцией Азербайджана против армян Карабаха я решил направить спецпредставителя [по Южному Кавказу и кризису в Грузии] Тойво Клаара в регион. Он доложит о положении дел», — написал Боррель.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.