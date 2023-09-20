Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации.

По его словам, все поставленные Азербайджаном цели операции в Нагорном Карабахе были выполнены, страна восстановила свой суверенитет.

«В результате начала и успешного завершения антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет. <...> Азербайджанские военные ликвидировали значительную часть армянского военного контингента в Карабахе за время антитеррористических мероприятий», – заявил он.

Алиев также подчеркнул, что действия Азербайджана были справедливы и полностью легитимны. Он добавил, что Баку несёт полную ответственность за произошедшее.

Кроме того, президент Азербайджана рассказал о том, что перед началом операции в Карабахе военным поручили не подвергать мирное население опасности.

При этом сами жители Нагорного Карабаха, по словам Алиева, вскоре увидят «изменения к лучшему».

Он также добавил, что Баку берёт на себя обязательство обеспечивать все права армян, которые проживают в регионе.

Говоря об Армении Алиев также заявил, что позиция Еревана была «компетентной и обнадеживающей». По его словам, это внушает надежду на то, что в будущем отношения между странами начнут налаживаться.