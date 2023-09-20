В Армении создали нацкомитет для отстранения Пашиняна

Парламентская оппозиция Армении объявила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра республика Никола Пашиняна и его правительства от власти. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян рассказал на митинге оппозиции, проходящем перед зданием правительства Армении, что парламентарии разработали программу действий.

«Конечная цель [этой программы] - отстранение от власти действующего режима», - подчеркнул политик.

По его словам, во вторник, 19 сентября, оппозиционные партии провели многочасовые консультации. В результате удалось сформировать «дорожную карту» по выходу из ситуации.

Кроме того, заметил Сагателян, было принято решение о создании национального комитета, который будет координировать все действия оппозиции.