Пашинян поговорил по телефону с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и армяно-российские отношения, сообщило армянское правительство.

«Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении.

Владимир Путин ранее выразил надежду на деэскалацию в Нагорном Карабахе и перевод ситуации в мирное русло. По его словам, российские миротворцы активно работают со сторонами конфликта.