Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону завершение антитеррористических мероприятий в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба республиканского президента.

— В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера и о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие и разоружиться, — говорится в сообщении.

Также в рамках беседы главы государств подчеркнули приверженность Азербайджана и Турции к дальнейшему сотрудничеству, передает ТАСС.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. Такое решение было принято для обеспечения положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя.