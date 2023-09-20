Польша не станет отворачиваться от Украины из-за зернового скандала

Польша продолжит поддерживать Украину в ее вооруженном противостоянии с Россией, заявил председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский, выступая в среду перед избирателями. По его словам, зерновой скандал не повлиял на отношение Варшавы к ситуации, передает РИА Новости.

Помните, господа, что это неприятное, ненужное столкновение, которое сейчас наступило, ничего не меняет, если речь идет о нашем отношении к войне на Украине. Мы будем поддерживать (Украину. – NEWS.ru) до победы, — заявил Качиньский.

Ранее Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз украинского зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Соответствующее решение было принято несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать ограничения.

После этого киевские власти обратились во Всемирную торговую организацию с исками против названных государств. Разбирательства будут проводиться несмотря на то, что длительное время Польша, Словакия и Венгрия оказывали Киеву военную помощь.