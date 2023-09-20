Алиев выступил с обращением к нации

Азербайджан восстановил свой суверенитет после антитеррористических мер в Карабахе, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего обращения в народу. Он подчеркнул, что отдал распоряжение не наносить удары по мирным объектам и военнослужащие Азербайджана добились этого при помощи высокоточного оружия. Обращение главы государства ведет YouTube-канал AZTV.

В течение одного дня все задачи были выполнены, террористы наказаны. Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, — сказал президент.

По его словам, на территории Карабаха были дислоцированы более 100 танков и бронетехники, а также более 200 артиллерийских орудий, принадлежащих Армении.

Я велел всем соединениям не наносить удары по мирным жителям, мы добились этого, используя высокоточное оружие, удары были только по военным объектам, — заявил Алиев.