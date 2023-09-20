В центре Еревана началась акция протеста

В Ереване люди собрались на акцию протеста в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Активисты общественных организаций во вторник, 19 сентября, призвали граждан Армении выйти в среду на акцию протеста.

Начало акции было назначено на 19:00 мск.

Люди начали собираться на площадь Республики заблаговременно. К 19 часам площадь была практически забита протестующими.

По предварительным данным, в акции примут участие студенты ереванских вузов.

Полиция также прибыла на место событий заранее. Стражи порядка оцепили правительственные здания и не пускают к ним демонстрантов.

По данным агентства, обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, возле дипмиссии нет протестующих.