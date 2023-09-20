В центре Еревана началась акция протеста
В Ереване люди собрались на акцию протеста в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.
Активисты общественных организаций во вторник, 19 сентября, призвали граждан Армении выйти в среду на акцию протеста.
Начало акции было назначено на 19:00 мск.
Люди начали собираться на площадь Республики заблаговременно. К 19 часам площадь была практически забита протестующими.
По предварительным данным, в акции примут участие студенты ереванских вузов.
Полиция также прибыла на место событий заранее. Стражи порядка оцепили правительственные здания и не пускают к ним демонстрантов.
По данным агентства, обстановка у здания посольства России в Ереване спокойная, возле дипмиссии нет протестующих.
Напомним, что массовые манифестации начались в Ереване во вторник, 19 сентября, на фоне возобновления военных действий в Нагорном Карабахе.