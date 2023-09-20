Таким образом, Зеленский и Лавров не окажутся одновременно в одном зале, как ожидали некоторые СМИ.

Во время выступления президента Украины в СБ ООН в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем РФ Василием Небензей. Зеленский выступал вторым, Лавров, как планируется, будет выступать12-м.