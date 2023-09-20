В Баку сообщили о ходе согласования мирного договора с Ереваном

Баку и Ереван согласовали уже 70% вопросов по проекту мирного соглашения между странами. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана — начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации главы страны Хикмет Гаджиев, передает «РИА Новости».

«Около 70% вопросов по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже согласованы, — сказал он.

По словам Гаджиева, процесс должен был быть взаимным, но проведению очередных интенсивных переговоров помешали «развернутые гибридные войны и негативные тенденции».

«Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Баку по-прежнему выступает за мирное соглашение… Оно изменит Южный Кавказ в положительном смысле», — добавил он.