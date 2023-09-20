Венгерские фермеры объявили ультиматум из-за украинского зерна
Председатель венгерской сельскохозяйственной палаты Балаж Дьёрфи заявил, что фермеры его страны отправили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали к запрету импорта продовольствия из Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Világgazdaság.
Согласно тексту письма, фермеры готовы самостоятельно блокировать поставки, если Еврокомиссия проигнорирует их призыв.
«Аргументация Комиссии непонятна: говорят, что раз турбулентность на рынке закончилась, необходимости сохранять запрет больше нет. Я не знаю, какой рынок изучала комиссия, но здесь никакая турбулентность не закончилась, это уж точно», – заявил он.
Дьёрфи также добавил, что фермеры полны решимости отстаивать свою позицию, даже если для этого потребуется переступить через европейское законодательство.
«Фермеры очень растеряны, но в то же время полны решимости, поскольку речь идет об их жизнях и будущем, им грозит девальвация их прошлой производительности. Я мог бы сказать и так: в случае неблагоприятной реакции Еврокомиссии они готовы прибегнуть к решениям, которые не обязательно совместимы с европейским законодательством. Мы видели это в нескольких вариантах в Западной Европе, например, когда французские фермеры препятствовали импорту испанских овощей и фруктов», – подчеркнул он.
Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины.