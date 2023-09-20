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Венгерские фермеры объявили ультиматум из-за украинского зерна

Председатель венгерской сельскохозяйственной палаты Балаж Дьёрфи заявил, что фермеры его страны отправили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали к запрету импорта продовольствия из Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Világgazdaság.

Венгерские фермеры объявили ультиматум из-за украинского зерна
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Согласно тексту письма, фермеры готовы самостоятельно блокировать поставки, если Еврокомиссия проигнорирует их призыв.

«Аргументация Комиссии непонятна: говорят, что раз турбулентность на рынке закончилась, необходимости сохранять запрет больше нет. Я не знаю, какой рынок изучала комиссия, но здесь никакая турбулентность не закончилась, это уж точно», – заявил он.

Дьёрфи также добавил, что фермеры полны решимости отстаивать свою позицию, даже если для этого потребуется переступить через европейское законодательство.

«Фермеры очень растеряны, но в то же время полны решимости, поскольку речь идет об их жизнях и будущем, им грозит девальвация их прошлой производительности. Я мог бы сказать и так: в случае неблагоприятной реакции Еврокомиссии они готовы прибегнуть к решениям, которые не обязательно совместимы с европейским законодательством. Мы видели это в нескольких вариантах в Западной Европе, например, когда французские фермеры препятствовали импорту испанских овощей и фруктов», – подчеркнул он.

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины.

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