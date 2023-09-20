Венгерские фермеры объявили ультиматум из-за украинского зерна

«Фермеры очень растеряны, но в то же время полны решимости, поскольку речь идет об их жизнях и будущем, им грозит девальвация их прошлой производительности. Я мог бы сказать и так: в случае неблагоприятной реакции Еврокомиссии они готовы прибегнуть к решениям, которые не обязательно совместимы с европейским законодательством. Мы видели это в нескольких вариантах в Западной Европе, например, когда французские фермеры препятствовали импорту испанских овощей и фруктов», – подчеркнул он.