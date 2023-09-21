Баку передал Еревану проект мирного соглашения

«На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха… Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», — сказал представитель главы Азербайджана.