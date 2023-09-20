Азербайджан счел ненужным заседание СБ ООН по Карабаху

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Он заявил, что если такое заседание будет созвано, то оно не будет эффективным или полезным. Гаджиев отметил, что из-за этого ситуация в Карабахе может даже ухудшиться.

В связи с этим необходимости в проведении заседания Совета Безопасности ООН нет, добавил помощник президента.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить должное обращение с армянами Нагорного Карабаха и и их безопасность. Он отметил, что права человека и безопасность должны быть обеспечены.

20 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном. Представители Азербайджана и армяне Карабаха договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции 21 сентября в азербайджанском Евлахе.

В мае премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.