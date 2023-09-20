Будапешт выступает за прямой диалог России и Украины

Венгрия выступает за прямой диалог между Москвой и Киевом для решения конфликта, и это должно было произойти «уже давно».

Таким мнением поделился министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости. Дипломат уточнил, сейчас самое важное - чтобы боевые столкновения закончились как можно скорее. Он счел важным, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.