МИД Венгрии: Будапешт выступает за прямой диалог России и Украины
Венгрия выступает за прямой диалог между Москвой и Киевом для решения конфликта, и это должно было произойти «уже давно».
Таким мнением поделился министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости. Дипломат уточнил, сейчас самое важное - чтобы боевые столкновения закончились как можно скорее. Он счел важным, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.
«Это должно было случиться уже давно», - сказал Сийярто.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новые торговые войны между Украиной и Евросоюзом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».