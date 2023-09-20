Нагорный Карабах: где находится, история конфликта, кому принадлежал регион

Осенью 2023 года произошло очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. О предыстории конфликта читайте в материале «Рамблера».

Нагорный Карабах: где находится, предыстория конфликта

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Нагорный Карабах - это горная область на Кавказе, расположенная между Арменией и Азербайджаном. Исторически эта область была населена армянами, но в разные периоды там жили и другие этнические группы. В течение веков этот регион переходил из рук в руки различных империй и государств, включая персов, римлян, арабов, сельджуков, монголов, персидских и османских империй.

После русско-персидских войн и Туркманчайского мирного договора, подписанного в 1828 году Россией и Персией, часть этой области вошла в состав Российской империи, а другая находилась в составе Персии (позднее Ирана).

Нагорный Карабах: основные этапы развития конфликта

1. Конец XIX - начало XX века

На фоне развала Российской империи и создания независимых государств Армении и Азербайджана в конце Первой мировой войны Нагорный Карабах оставался спорным регионом.

2. 1923 год

В 1923 году, при установлении границ СССР на Кавказе, Карабах получил статус автономной области - была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Эта автономия стала частью Азербайджанской ССР, что вызвало напряжение между армянским и азербайджанским населением.

3. Послевоенное время

Споры об управлении Карабахом стали активно разгораться после Второй мировой войны, в 1960-е и 1970-е годы. Армения не раз поднимала вопрос о передаче Карабаха под свою юрисдикцию.

4. 1988-1994 годы, эскалация конфликта

Этот период ознаменован активными массовыми протестами армянского населения Нагорного Карабаха, провозглашением независимости Карабахом и последовавшими военными столкновениями между армянскими и азербайджанскими войсками. Конфликт повлек множество жертв и спровоцировал волну беженцев.

С 1992 по 1994 год продолжался полномасштабный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за контроля над Нагорным Карабахом и сопредельными территориями. В 1994 году было заключено перемирие, но конфликт остался замороженным и продолжил провоцировать столкновения.

5. Крупнейшее обострение последних лет

Крупнейшее за многие годы обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. В Карабахе начались обстрелы и столкновения, и Ереван, и Баку обвинили друг друга в эскалации.

8 ноября Азербайджан взял стратегически важный город - Шушу. После этого Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником и направила своих миротворцев в регион. Три страны подписали соглашение, в рамках которого Армения вернула Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области (Армения установила контроль над этими населенными пунктами и территориями в 1992-1994 годах).

В 2022-м Баку передал Еревану предложения по мирному договору, среди которых - взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, демаркация границ, установление дипломатических отношений и восстановление транспортных связей.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что в договоре нет неприемлемых для Еревана пунктов, но потребовал обеспечить соблюдение прав армян Нагорного Карабаха. Армянский дипломат на условиях анонимности подтвердил РБК, что главное требование Еревана к договору - защита интересов армянского населения Карабаха.

Политолог Бениамин Погосян допускал, что Армения заключит договор, если Баку гарантирует, что у армянского населения Карабаха «будут паспорта азербайджанские, что их никто не будет убивать, что они, например, смогут учиться в школах на армянском языке».

Сообщалось, что Ереван предлагает зафиксировать в договоре признание территориальной целостности в границах 1991 года, когда страны подписывали соглашение о СНГ.

Источники РБК напомнили, что в 1991 году Азербайджан не полностью контролировал Карабах.

Последнее обострение в Карабахе: как развивается ситуация

Последнее обострение случилось в сентябре 2023 года. 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения.

В МИД Азербайджана назвали единственным способом достижения мира в регионе полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и «роспуск режима» в Карабахе. В Ереване заявили, что армянских военных на территории Карабаха нет.