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В МО РФ заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе

Как сообщили в ведомстве, "реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом"

Договоренность о полном прекращении боевых действий достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха.

Обрушение произошло в доме в Балашихе после взрыва газа

В пострадавшем из-за взрыва газа девятиэтажном доме в Балашихе снова произошло обрушение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник сообщает, что в здании рухнула плита.

Помимо этого, в МЧС России рассказали о том, что спасатели вновь приступили к разбору завалов – ранее они приостановили спасательные работы из-за угрозы обрушения.

Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области

Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Инцидент произошел около 10:00 мск сегодня, 20 сентября, во время выполнения планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования, угрозы их здоровью нет.

На торговом судне в Черном море произошел взрыв

123RF.COM

Взрыв произошел на судне в Черном море близ дунайского рукава Сулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

По словам главы районной администрации порта Тулча Дан Икима, по приказу капитана судна под флагом Того все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина. Сейчас они проходят медицинское обследование. В спасательной операции участвовали представители береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.

В Грузии призвали не допустить «украинизации» страны

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратился к жителям страны с просьбой осторожно относиться к любой информации и не допустить повторения в Грузии украинского сценария. Его слова приводит Rustavi 2.

«Еще раз повторю, около пяти партий, несколько богатых НКО и некоторые СМИ - эти структуры непосредственно вовлечены в сценарий под названием «украинизация Грузии». Я призываю общественность быть внимательной и осторожной, чтобы не допустить украинизации страны», - заявил он.

По мнению политика, особо опасным периодом, требующим внимательности, будет октябрь, ноябрь и декабрь.

Зеленский признался, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я думаю, что никто этого не знает, правда», — сказал он в ответ на вопрос, возможен ли прорыв в ближайшие месяцы.

Зеленский добавил, что все еще ждет от США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и уверен, что скоро их передадут. По его словам, возможный отказ Вашингтона от поставок станет для Киева «большой потерей».

«Тинькофф» создал телефонных роботов для борьбы с мошенниками

«Тинькофф» в рамках борьбы с мошенниками создал телефонных роботов, имитирующих разговор с реальным человеком, которые должны заставить преступников «висеть на линии». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что сервис будет активироваться, когда антифрод определит, что номер принадлежит злоумышленникам. В таком случае звонок будет перенаправляться на «Защитника Олега» и задействуется соответствующий сценарий.

Россия резко снизит добычу нефти

По итогам 2023 года суммарные объемы добычи сырой нефти в России составят 527 миллионов тонн. Об этом заявил первый вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в 2022 году показатель находился на отметке 535 миллионов тонн. Таким образом, за 12 месяцев снижение добычи должно составить восемь миллионов тонн. При этом Новак подчеркнул, что во второй половине 2023 года Россия продолжит диверсификацию поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Главными покупателями выступят Индия и Китай. Снижение объемов добычи во многом связано с «нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+», заключил вице-премьер.

Песков: ООН должна адаптироваться к новым условиям миропорядка

В мире происходят тектонические изменения, которые требуют определенной адаптации от ООН. Такое заявление сделал в беседе с RT Arabic пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас в мире происходят драматические тектонические изменения. И они требуют определенной адаптации ООН и Совета безопасности», — сказал он.

Песков добавил, что многие страны поддерживают происходящие изменения и считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным» во всех сферах, а международные отношения основываться на «взаимном уважении и международном праве, а не правилах, придуманных одной из сторон и нарушаемых, когда ей захочется».

«Газпром» остановит поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Компания «Газпром» с 21 сентября остановит поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в официальном сообщении.