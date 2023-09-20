Посол Украины разъяснил Варшаве позицию Киева по запрету импорта зерна

Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева по запрету импорта украинского зерна в страну. Он назвал это неприемлемым, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко . Его слова приводит «РИА Новости».

«Во время этой встречи посол в который раз разъяснил позицию Киева относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна», — сказал он.

Напомним, что Польша приняла решение продлить запрет на уровне государства на ввоз в страну украинской сельхозпродукции, несмотря на то, что ЕК не стала этого делать. На этом фоне в Украине заявили, что введут эмбарго на ряд польской сельхозпродукции в качестве ответа на действия Варшавы.