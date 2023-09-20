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Посол Украины разъяснил Варшаве позицию Киева по запрету импорта зерна

Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева по запрету импорта украинского зерна в страну. Он назвал это неприемлемым, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко. Его слова приводит «РИА Новости».

Посол Украины разъяснил Варшаве позицию Киева по запрету импорта зерна
© globallookpress.com

Николаенко отметил, что МИД Украины получил подробную информацию о встрече Зварыча с заместителем иностранных дел Польши.

«Во время этой встречи посол в который раз разъяснил позицию Киева относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла Украины из-за заявлений Зеленского.

Напомним, что Польша приняла решение продлить запрет на уровне государства на ввоз в страну украинской сельхозпродукции, несмотря на то, что ЕК не стала этого делать. На этом фоне в Украине заявили, что введут эмбарго на ряд польской сельхозпродукции в качестве ответа на действия Варшавы.

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