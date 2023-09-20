Азербайджан представил властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики список лиц, которые должны быть переданы Баку перед открытием гумкоридора в Армению. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональные СМИ.

В список вошли бывшие руководители НКР, а также государственные и военные деятели.

Напомним, что во вторник, 19 сентября, военные Азербайджана начали «локальную контртеррористическую операцию». В первые же часы они нанесли ряд ударов по обороне противника.

В ходе боев азербайджанская армия захватила большое количество населенных пунктов, малочисленная армия непризнанной республики оказалась не в состоянии оказать серьезное сопротивление.