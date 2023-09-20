В Армении оценили шансы Пашиняна удержать власть

С одной стороны, Пашинян устранился от вопроса Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) и попытался всю ответственность возложить на Россию. С другой стороны, российский миротворческий контингент там остается, и, действительно, все еще несет свою часть ответственности. В обществе Армении все это вызывает шок и озлобленность одновременно и в адрес России и ее миротворцев, и в адрес Пашиняна. Однако полицейского аппарата у Пашиняна пока достаточно для сохранения власти, спецслужбы ему подчиняются, на зданиях снайперы, так что вряд ли протестующие на улицах смогут добиться от него каких-то уступок, — рассказал Микаэлян.