В Ереване протестующие перекрыли проспект у здания кабмина

В Ереване протестующие перекрыли проспект Тигран Мец у здания кабмина
Протестующие перекрыли проспект Тигран Мец у здания правительства Армении в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Трансляцию ведет портал 24News.
Участники протестов обвинили Пашиняна в «сдаче Нагорного Карабаха» Азербайджану.
Здание правительства оцеплено полицейскими.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.
В тот же день в Ереване начались акции протеста у здания армянского правительства. Люди пытались прорвать кордон полиции.
Собравшиеся требовали отставки Никола Пашиняна, возлагая на него вину за произошедшее в Нагорном Карабахе, а также отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.
Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.