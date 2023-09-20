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В Косово пригрозили президенту Сербии задержанием

Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил о возможности задержания сербского лидера Александра Вучича, если тот приедет в край без разрешения Приштины. Об этом пишет РИА Новости.

В Косово пригрозили президенту Сербии задержанием
© globallookpress.com

Ранее президент Сербии отметил, что намерен посетить средневековый православный монастырь Грачаница под Приштиной.

«Каждый, кто въедет на территорию Косово без разрешения будет задержан, включая президента Сербии», - заявил Свечлю, подчеркнув, что сербский лидер может обратиться за разрешением на въезд к властям самопровозглашенной республики.

При этом он заверил, что ситуация в сфере правопорядка на севере края «никогда не была лучше, чем сейчас».

Ранее на севере Косово и Метохии в течение нескольких недель шли протесты сербского населения, недовольного политикой Приштины. В частности, этнические сербы настаивали на немедленном освобождении задержанных соотечественников, отзыве албанских мэров из северных муниципалитетов и ряде других шагов. В результате беспорядков пострадали не менее 52 сербов и около 30 военнослужащих НАТО.

Также стражи порядка непризнанной республики Косово задержали Данило Вучича, сына президента Сербии Александра Вучича, из-за футболки с надписью «Не сдаваться». В ответ президент Сербии иронично поздравил премьер-министра Косово Альбина Курти с совершением героического поступка. Он добавил, что рядом с ним Курти ведет себя не так смело, как по отношению к его сыну.

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