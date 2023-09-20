В Косово пригрозили президенту Сербии задержанием

Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил о возможности задержания сербского лидера Александра Вучича, если тот приедет в край без разрешения Приштины. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Сербии отметил, что намерен посетить средневековый православный монастырь Грачаница под Приштиной.

«Каждый, кто въедет на территорию Косово без разрешения будет задержан, включая президента Сербии», - заявил Свечлю, подчеркнув, что сербский лидер может обратиться за разрешением на въезд к властям самопровозглашенной республики.

При этом он заверил, что ситуация в сфере правопорядка на севере края «никогда не была лучше, чем сейчас».

Ранее на севере Косово и Метохии в течение нескольких недель шли протесты сербского населения, недовольного политикой Приштины. В частности, этнические сербы настаивали на немедленном освобождении задержанных соотечественников, отзыве албанских мэров из северных муниципалитетов и ряде других шагов. В результате беспорядков пострадали не менее 52 сербов и около 30 военнослужащих НАТО.