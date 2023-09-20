В Ереване женщины отругали охраняющих правительство полицейских

РИА Новости рассказало, что участницы протестов в Ереване отругали полицейских, охраняющих здание правительства. По данным агентства, женщины раскритиковали силовиков за бездействие в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Видео, опубликованное агентством, демонстрирует, как несколько женщин эмоционально обращаются к полицейским, стоящим в оцеплении.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения.

В Баку потребовали полного вывода армянских военных из Карабаха и «роспуска режима», а в Ереване заявили, что армянских сил на этой территории нет.

При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий - полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

Накануне в Ереване начались акции протеста, участники которых призвали правительство вмешаться в ситуацию в Карабахе и потребовали отставки премьера Никола Пашиняна. Протестующие собрались на Площади Республики у здания правительства, заняли все выходящие к ней улицы и заблокировали движение машин.