Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал ему "решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН"

Посол Украины в Польше Василий Зварыч был вызван в МИД республики из-за высказываний украинского президента Владимира Зеленского о блокаде поставкок зерна в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Зеленский на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим, по его мнению, помогают России.

"20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше В. Зварыч". - сказано в сообщении.