В Грузии призвали не допустить «украинизации» страны

«Еще раз повторю, около пяти партий, несколько богатых НКО и некоторые СМИ - эти структуры непосредственно вовлечены в сценарий под названием «украинизация Грузии». Я призываю общественность быть внимательной и осторожной, чтобы не допустить украинизации страны», - заявил он.