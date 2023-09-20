В Грузии призвали не допустить «украинизации» страны
Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратился к жителям страны с просьбой осторожно относиться к любой информации и не допустить повторения в Грузии украинского сценария. Его слова приводит Rustavi 2.
«Еще раз повторю, около пяти партий, несколько богатых НКО и некоторые СМИ - эти структуры непосредственно вовлечены в сценарий под названием «украинизация Грузии». Я призываю общественность быть внимательной и осторожной, чтобы не допустить украинизации страны», - заявил он.
По мнению политика, особо опасным периодом, требующим внимательности, будет октябрь, ноябрь и декабрь.
«Мы должны быть осторожными и на выборах в следующем году», - подчеркнул Ираклий Кобахидзе.
Ранее Конституционный суд Грузии начал рассмотрение поданной депутатами парламента, в том председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе, заявки об импичменте президенту страны Саломе Зурабишвили.
Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» обвинила президента страны в официальных визитах в европейские страны, которые не были одобрены правительством, что противоречит Конституции.