На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь
Украинские силы безопасности и обороны продолжают «плановую работу» по российским военным объектам. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в Севастополь .
По его словам, в качестве целей в Киеве рассматривают, в частности, военные объекты в Крыму.
«Совсем скоро детали будут опубликованы», — пообещал он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что город подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Он отметил, что она была отражена средствами противовоздушной обороны.
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