На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

Украинские силы безопасности и обороны продолжают «плановую работу» по российским военным объектам. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в Севастополь .

По его словам, в качестве целей в Киеве рассматривают, в частности, военные объекты в Крыму.

«Совсем скоро детали будут опубликованы», — пообещал он.