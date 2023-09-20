Владелец купленного в Кельне билета выиграл более €66 млн в лотерее Eurojackpot

Житель германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия выиграл более €66 млн в лотерее Eurojackpot. Об этом сообщается на ее сайте .

В сообщении указано, что житель Кельна сначала стал победителем в одной призовой категории, а затем еще в двух. Таким образом, потратив €13 на покупку лотерейного билета, он получил в общей сложности €66 151 897.