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Жена Зеленского получила травму во время визита в США

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена травмировала палец в ходе визита в США, пишет "Страна".

Жена Зеленского получила травму во время визита в США
© globallookpress.com

В сообщении говорится, что пользователи соцсетей заметили на фотографии и видео с участием Зеленской, что у нее забинтован средний палец правой руки.

Кадры были сделаны на второй день визита, в день приезда повязки не было, отмечается в публикации.

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