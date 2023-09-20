Жена Зеленского получила травму во время визита в США
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена травмировала палец в ходе визита в США, пишет "Страна".
В сообщении говорится, что пользователи соцсетей заметили на фотографии и видео с участием Зеленской, что у нее забинтован средний палец правой руки.
Кадры были сделаны на второй день визита, в день приезда повязки не было, отмечается в публикации.
Президент Украины прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН на самолете государственной авиакомпании "Украина" впервые с февраля 2022 года.