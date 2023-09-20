В парламенте Грузии подрались депутаты

Потасовка случилась после того, как Вашадзе был удален из зала заседаний, где оппозиция попыталась прервать выступление министра культуры и спорта Теи Цулукиани. Вашадзе, возглавляющий партию "Стратегия Агмашенебели", захотел вернуться в зал, но ему помешала охрана, после чего часть оппозиции попыталась помешать интервью главы правящей партии Ираклия Кобахидзе.