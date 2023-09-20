Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принимает к сведению заявления Баку по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом.

«В формировании этого текста Республика Армения никак не участвовала и не была стороной обсуждений», — отметил политик.

Премьер добавил, что сейчас интенсивность боев в регионе значительно снизилась. Ереван выразил надежду, что эскалация не продолжится, поскольку в текущих условиях крайне важна стабильность и прекращение боевых действий.

Напомним, что 19 сентября власти Азербайджана заявили о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий», которые направлены на восстановление конституционного строя. В свою очередь, власти Армении обвинили Азербайджан в начале «этнической чистки».