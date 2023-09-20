Умерла актриса из ремейков "Моей прекрасной няни" и "Женаты и с детьми"

18 сентября ушла из жизни Гриманеса Хименес, актриса театра, кино и ТВ.

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На счету чилийской актрисы десятки проектов - фильмы, сериалы, теленовеллы. В частности, она снялась в национальных ремейках американских ситкомов, у нас известных как "Моя прекрасная няня" и "Счастливы вместе" ("Няня" и "Женаты и с детьми" соответственно).

О кончине актрисы сообщили в профсоюзе чилийских актеров. Как уточнено СМИ страны, причиной смерти 86-летней Хименес стало нарушение мозгового кровообращения. Артистка была госпитализирована в Сантьяго в прошлом месяце.

Гриманеса Этель Хименес Локетт (полное имя) родилась в Сантьяго-де-Чили в 1937 году. Ее мать была родом из британского Чешира. Тетка - большая чилийская кинозвезда Лус Хименес.

Изучала театральное искусство в Театральной школе Чилийского университета и PUC, Папском католическом университете Чили. После изучала оперное искусство в Национальной консерватории. Работала режиссером Муниципального театра Сантьяго.