Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Трансляцию заседания вел телеканал "Мтавари Архи".

Саакашвили, находясь в тбилисской клинике "Вивамед", в начале заседания выступил перед судом. Он подверг критике действующую власть и прокомментировал последние нашумевшие события, в частности, введение со стороны США санкций против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе. После своего выступления он завершил связь.

В отличие от предыдущих случаев подключения по видеосвязи, Саакашвили не стал демонстрировать похудевшее тело. Визуально бывший президент выглядел здоровее и говорил более энергично, чем во время заседания 3 июля. Тогда его вид на экране вызвал бурную реакцию среди зарубежных политиков, а президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал послу Грузии в Киеве покинуть страну для консультаций, после чего дипломат вернулся в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.